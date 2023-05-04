礼来阿兹海默症新药效果卓着 专家就副作用示警

（法新社华盛顿3日电） 虽然美国制药大厂礼来公司（Eli Lilly）旗下实验性阿兹海默症药物能显着减缓认知及功能衰退，深受专家肯定，但礼来内部高层也警告，这种药物可能会导致严重副作用。

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针对近1200名阿兹海默症早期患者的分析中，与安慰剂相比，实验性阿兹海默症药物Donanemab于18个月期间让衰退速度减缓了35%。

测量方式是以「综合阿兹海默症量表」（Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, iADRS）为标准，评估患者执行日常事务的能力，像是管理财务、驾驶汽车、从事嗜好，以及谈论时事等。

Donanemab的副作用包括近1/4接受治疗的患者大脑有部分区块出现暂时性肿胀，且实验组和安慰剂组分别有31%和14%的患者出现微出血症状。

2名患者过世与药物副作用有关，而另有第3名患者也可能是因治疗过世。

礼来神经科学研发部门高阶主管敏顿（Mark Mintun）补充表示，「与许多衰弱和致命性疾病的有效疗法一样，当中可能会有很严重，甚至危及生命的风险」。

不过，Donanemab仍大获独立专家的肯定，直指Donanemab有潜力，若经当局核准，能大幅改善阿兹海默症患者的生活品质。阿兹海默症是目前最常见的失智症类型。

© 2023 AFP