美国批准全球首支RSV疫苗 60岁以上成人施打

（法新社华盛顿3日综合外电报导）美国食品暨药物管理局（FDA）今天批准全球第一支呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）疫苗，这是数十年来寻求预防脆弱族群感染这种常见疾病的最高成果。

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英国葛兰素史克药厂（GSK）的Arexvy疫苗获准可让60岁以上成人接种，辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）与莫德纳（Moderna）等药厂研发的类似疫苗预计不久后也将获得核准。

FDA高阶官员马克斯（Peter Marks）在声明中说：「今天批准第一支RSV疫苗是一项重要的公卫成就，可预防民众感染一种可能威胁性命的疾病。」

葛兰素史克药厂科学长伍德（Tony Wood）又说，这项决定是「我们努力降低RSV严重负担的转捩点」。

RSV是一种常见病毒，通常会引发轻微、类似感冒的症状，但婴儿与老人可能会出现重症，免疫系统衰弱与有基础疾病的人也是，严重的话可能引发肺炎与支气管炎。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），RSV导致约6万到12万名65岁以上患者住院，以及6000到1万名65岁以上长者死亡。

最近几年民众对RSV的关注升高，部分是因为过去两年冬季RSV病毒株在医疗系统肆虐。

RSV与流行性感冒的感染率在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间下滑，但在限制措施解除后又攀升，其中年幼孩童病例较多。

各大药厂多年来都在追求研发RSV疫苗。根据报告，有鉴于最近在疫苗开发上成功取得突破，分析人士预测RSV疫苗市场价值未来10年可能破100亿美元。

葛兰素史克药厂的疫苗含有病毒亚单位（subunit）或部分病毒，以协助训练免疫系统在遇到真正病毒侵入时该如何反应。

Arexvy疫苗是根据一项针对2万5000多名60岁以上成人的研究获得批准，研究显示施打单剂RSV疫苗后，预防RSV引发疾病的有效性为83%，预防重症的有效性超过94%。

研究人员将持续追踪受试者状况，以评估疫苗的防护时间，以及施打更多剂的安全性与效力。

最常见的副作用包括注射部位疼痛、疲劳、肌肉酸痛、头痛与关节僵硬。心律不整是较不常见的副作用，有10名Arexvy疫苗接种者出现这种状况，施打安慰剂受试者中有4人心律不整。

研究人员也在另两项RSV疫苗研究中发现安全问题，同样有约2500名60岁以上族群参与。在其中一项研究中，有两名受试者出现一种罕见的发炎症状，会影响脑部与脊髓，其中一人死亡。

在另一项研究中，有一名参与者出现格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome），也就是免疫系统会损害神经细胞，造成肌肉无力、有时候还会瘫痪。

辉瑞先前预期FDA今年5月将对其RSV疫苗做出决定，同样是60岁以上接种的疫苗。

莫德纳今年1月表示希望其RSV疫苗能获批准，以赶得及在今年北半球进入冬季时供民众施打。

此外，还有其他公司也在研发RSV疫苗。去年，欧盟批准了针对RSV的预防性抗体疗法，是由英国与瑞典合资的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和法国赛诺菲集团（Sanofi）研发，能提供短暂的保护。

© 2023 AFP