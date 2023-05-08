谁说看腻超级英雄？ 星际异攻队3成北美票冠军

（法新社洛杉矶7日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「星际异攻队3」无惧影迷间愈来愈常讨论到的「超级英雄片疲乏」问题，上映第一个周末就以1.14亿美元票房成为北美票房冠军。

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分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，「星际异攻队3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）这个成绩虽不如去年「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的1.87亿美元表现，对「一部漫威（Marvel）电影的第3章来说，仍旧是非凡的开映成绩」。他并补充道：「这是门强强滚的生意。」

「星际异攻队3」把上映第5周的「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）踢下北美票房冠军宝座。改编自电玩的「超级玛利欧兄弟电影版」迄今全球海捞超过10亿美元，5至7日期间在美加有1860万美元收入。

「鬼玩人：复活」（Evil Dead Rise）以570万美元进帐排名第3。由莉莉苏利文（Lily Sullivan）及艾莉莎萨瑟兰（Alyssa Sutherland）饰演的姊妹，在该片被迫与附身肉体的恶灵展开残酷的生死战斗。

排名第4的是「神啊，你在吗？」（Are You There God? It's Me, Margaret），票房340万美元。

「再爱一次」（Love Again, 暂译）排名第5，收入240万美元。印度宝莱坞明星琵艳卡乔普拉（Priyanka Chopra Jonas）饰演的年轻女性，在一名记者的帮助下走出未婚夫过世的伤痛。

第6到第10的电影依序为：「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4），240万美元；「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），150万美元；「Air」（Air）， 140万美元；「绝地营救」（Guy Ritchie's The Covenant），120万美元；「SISU：黄金硬汉」（Sisu），110万美元。

© 2023 AFP