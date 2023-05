谁说看腻超级英雄？ 星际异攻队3成北美票冠军

(法新社洛杉矶7日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,「星际异攻队3」无惧影迷间愈来愈常讨论到的「超级英雄片疲乏」问题,上映第一个周末就以1.14亿美元票房成为北美票房冠军。

广告 继续浏览后续

分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,「星际异攻队3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)这个成绩虽不如去年「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的1.87亿美元表现,对「一部漫威(Marvel)电影的第3章来说,仍旧是非凡的开映成绩」。他并补充道:「这是门强强滚的生意。」

「星际异攻队3」把上映第5周的「超级玛利欧兄弟电影版」(The Super Mario Bros. Movie)踢下北美票房冠军宝座。改编自电玩的「超级玛利欧兄弟电影版」迄今全球海捞超过10亿美元,5至7日期间在美加有1860万美元收入。

「鬼玩人:复活」(Evil Dead Rise)以570万美元进帐排名第3。由莉莉苏利文(Lily Sullivan)及艾莉莎萨瑟兰(Alyssa Sutherland)饰演的姊妹,在该片被迫与附身肉体的恶灵展开残酷的生死战斗。

排名第4的是「神啊,你在吗?」(Are You There God? It's Me, Margaret),票房340万美元。

「再爱一次」(Love Again, 暂译)排名第5,收入240万美元。印度宝莱坞明星琵艳卡乔普拉(Priyanka Chopra Jonas)饰演的年轻女性,在一名记者的帮助下走出未婚夫过世的伤痛。

第6到第10的电影依序为:「捍卫任务4」(John Wick: Chapter 4),240万美元;「龙与地下城:盗贼荣耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),150万美元;「Air」(Air), 140万美元;「绝地营救」(Guy Ritchie's The Covenant),120万美元;「SISU:黄金硬汉」(Sisu),110万美元。

© 2023 AFP