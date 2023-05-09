人工智慧专家预测：8成工作将在数年内被取代

（法新社里约热内卢8日电） 美国人工智慧（AI）权威戈策尔（Ben Goertzel）表示，人工智慧可能在未来几年内取代80%的人类工作，但他认为这并非坏事。

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法新社报导，现年56岁、出生于巴西的戈策尔是数学家、认知科学家，也是知名机器人创造者。他目前是SingularityNET的创办人兼执行长，旗下团队专门研究「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI），也就是具备人类认知能力的人工智慧。

他上周在全球最大年度科技会议、里约热内卢（Rio de Janeiro）举行的网路高峰会（Web Summit）接受法新社访问。留着长发、戴着豹纹牛仔帽的戈策尔告诉法新社，他预期AGI数年内就会问世，他也对近期遏制人工智慧研究的声浪表达反对意见。

被问及距离AGI还有多远时，戈策尔回答，如果我们希望机器真的能像人一样聪明，且在面临未知状况时具备同样的灵活度，就必须在训练和编程外做出重大跃进。

戈策尔说，「我们还没达到这个目标，但我认为，有理由相信我们距离这个目标只剩下几年、而非数十年时间。」

至于ChatGPT等人工智慧引发的争论和风险，戈策尔不认为应为此暂停相关研究，「这些AI系统非常有趣，但它们不具备像人类一样的AGI能力，无法完成科学研究这类复杂的多阶段推理，也无法创造超出学习资料范围的新事物。」

戈策尔说，「人们因为它们可能散播错误讯息而建议暂停AI发展，我觉得这种说法非常奇怪。」若依照这种逻辑，「为什么不禁止网际网路？它也在做同样的事，一方面提供巨量资讯，一方面散布无稽之谈和错误讯息。」

戈策尔强调，「我认为我们应该拥有自由社会。就像网路不该被禁止，我们也不该禁止AI。」

针对AI可能取代人类工作的威胁，戈策尔表示，「根据我的推测，在没有AGI的情况下，大概有8成的人类工作会被取代。」他提到，他不是指ChatGPT这样的产品，而是指将在未来几年出现的类似系统。

戈策尔指出，「我不认为这会构成威胁，这反而是件好事。除为谋生而工作，人们可以寻找更有意义的事情来做。」他也认为，几乎所有文书工作都应自动化。

根据戈策尔的说法，过渡时期才是问题，他也不知道当AI一个接一个淘汰人类工作时，该如何解决所有社会问题。

关于机器人能为现今社会所做的贡献，戈策尔以刚在里约峰会亮相的机器人护士葛瑞斯（Grace）为例说明，「在美国，许多长者孤单地坐在安养院里，在有医疗照护、食物和大萤幕电视的环境下，他们的健康状况不算糟糕，但却缺乏情感和社会支持。」

他表示，若将机器人引入这些机构，机器人将能回答问题、聆听故事、协助长者和孩子通话，或上网购物，这可以改善人们的生活，「进展到AGI之后，它们会是更好的伙伴。」

戈策尔说，「这样一来，人类的工作职缺也不会被取代，因为基本上没有足够的人想从事护理相关工作」，他相信机器人在教育和家政服务领域很有市场。

至于需要哪些规范，才能确保AI产生正面影响，戈策尔指出，「社会需要研发AI的正面用途，相关管理也需要人们参与。」他认为，主要问题在于资助AI研究的公司并不在乎是否要「做好事」，他们关心的只有如何将股东价值最大化。

© 2023 AFP