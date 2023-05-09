研究：给予孕妇简单措施 可预防每年百万婴儿死亡

（法新社巴黎9日电） 今天发布的研究报告显示，在开发中国家只要为孕妇提供简单便宜的医疗保健措施，例如提供阿斯匹灵，每年就能预防100多万名胎儿死产或新生儿早夭。

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发表报告的国际研究人员也估算出，全球新生儿约有1/4面临早产或出生时体重不足。研究人员表示，这类问题的改善几乎没有进展。

研究团队呼吁，在81个中低收入国家，政府和各类组织应增加对当地孕妇和婴儿在孕期和分娩期间的照护。

根据刊载在英国医学期刊「刺胳针」（Lancet）的一系列论文，若在这些国家采取8项获医学证明且易于实施的措施，可预防56万5000多例死胎。

这些措施包括提供孕妇微营养素、蛋白质或能量补给品、提供低剂量阿斯匹灵或黄体素受体、提供关于吸菸害处的教育，以及提供疟疾、梅毒和泌尿道感染的治疗。

研究还发现，若能提供孕妇类固醇，并让医生在接生时不立即剪断婴儿脐带，则可以预防47万5000多名新生儿死亡。

研究人员表示，落实这些改变预计要花费11亿美元（约新台币338亿元）。研究的第一作者、芬兰坦培里大学（Tampere University）教授艾萧恩（Per Ashorn）说，这「与其他卫生计画获得的资金相比微不足道」。

研究的另一位作者、伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究人员朗恩（Joy Lawn）对法新社解释，他们对早产儿或体重不足新生儿采用了新的定义。

朗恩指出，传统上以低于2500克来判断新生儿是否体重过轻，但这个门槛是一位芬兰医生在1919年任意订出。如今研究人员透过分析2000至2020年间的1亿6000例活产资料，来研究出如何定义婴儿出生「太早或太小」。

研究人员估算，2020年全球出生的婴儿当中，有3530万名或1/4是早产或体重过轻，他们被归类在新定名的「小型脆弱新生儿」（small vulnerable newborn）。

尽管这类婴儿大多出生于南亚和撒哈拉沙漠以南非洲，但朗恩强调，每个国家都受这类问题影响。

© 2023 AFP