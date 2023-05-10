专家：女性乳房X光摄影筛检 应从40岁开始做

（法新社华盛顿9日电） 美国具影响力的卫生机构「美国预防工作小组」今天宣布，女性应从40岁起接受乳癌乳房X光摄影筛检，而非50岁，说此举可以拯救成千上万人的生命。

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根据官方数据，乳癌是美国第2大常见癌症，也是女性第2大癌症死因，每年夺走约4万2000名女性和500名男性生命，非裔女性死亡率又比白人女性高出40%。

美国卫生及公共服务部任命、由独立专家群组成的「美国预防工作小组」（U.S. The Preventive Services Task Force）先前已建议40几岁的女性可自行选择何时开始做筛检，但新的指导方针可以多挽救19%的生命。

工作小组透过声明表示：「在掌握了50岁以下民众罹患乳癌的最新且更广泛的科学资料之后，我们扩大了先前的建议，鼓励所有女性从40岁开始每隔一年接受筛检。」

基于证据， 美国预防工作小组这项最新建议，分类为等级次高的「B级」。

工作小组副主席尼柯森（Wanda Nicholson）说：「确保非裔女性从40岁开始筛检是重要的第一步，这仍不足以改善我们在乳癌这方面所面临的医疗不平等。」

这份草拟的建议适用于在罹患乳癌上有着「一般风险」的女性，包括有家族史或有致密性乳房等其他风险因子的人；约半数女性具有致密性乳房。

这份建议不适用的对象有四：有乳癌病史者，因有特定基因标记而处于高风险者，从很小开始接受高剂量放射治疗者，或曾在切片检查发现有高风险病灶者。

工作小组表示，至于75岁以上的人接受筛检的利弊，则一直存在不确定性。

至于有致密性乳房的女性，是否需要额外接受超音波或核磁共振检查，作为乳房X光摄影在她们身上效果不佳的补强措施，工作小组指出，这方面还需要更多的研究才能厘清。

乳癌肿瘤及早发现，就能透过手术移除，而不必切除整个乳房。

© 2023 AFP