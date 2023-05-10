玩捉迷藏闯私人宅院 美路州少女遭邻居枪击

（法新社休士顿9日电） 美国路易斯安那州小镇周末发生枪击案，一名14岁女孩玩捉迷藏躲入邻居的私人宅院时，疑遭邻居开枪射伤。涉案邻居已遭警方羁押，被控加重企图以武器伤害罪。

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法新社报导，当地警长办公室声明指出，这起事故是7日发生在路易斯安那州史塔克斯镇（Starks），靠近路州与德州边界。

警官获报赶到现场，发现一名十几岁的女孩「后脑勺受了枪伤」，立刻将她送医，所幸「没有生命危险」。

警方经调查得知，有几个年轻人「在附近玩捉迷藏，躲到邻居的私人产业内」。

58岁屋主陶艾尔（David Doyle）与警探交谈时表示，他「看到屋子外面有人影，这时便进屋去取枪」。

警方声明说：「陶艾尔走回屋外，看到有人从他的宅院中逃跑，这时他便朝他们开枪，并未察觉到射中那个女孩。」

陶艾尔遭羁押并被控多项罪名，包括加重企图以武器伤害罪。

这是美国近日最新一起因无伤大雅小事引发的枪击案。今年4月，一名20岁女子在纽约州不小心开错车道，遭屋主开枪丧命。

同一个月，德州有一名男子朝两名啦啦队员开枪，只因其中一名啦啦队员认错车子，试图打开他的车门。

此外，密苏里州有一名16岁的非裔男子在接回弟弟时，因为按错门铃遭屋主开了两枪重伤。（译者：纪锦玲）

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