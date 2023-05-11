2022年全球逾7100万人国内流离失所

（法新社日内瓦11日电） 监督机构人员今天说，由于多重危机而形成的「完美风暴」在2022年迫使数千万人逃离家园，使得全球的国内流离失所人数创下新高。

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2022年通报的国内流离失所者（IDP）史无前例地达到7110万人，比2021年增加20%，主要原因是俄罗斯在乌克兰的战争以及淹没巴基斯坦的季风暴雨洪灾导致大规模流离失所。

根据「境内流离失所监测中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威难民理事会」（Norwegian Refugee Council）联合报告，2022年新增整整6090万国内流离失所者，有些人在这一年中被迫多次逃离。

这代表2022年新增的国内流离失所者创下历史新高，与2021年新增约3800万人相比，大幅增加60%。

境内流离失所监测中心主任比拉克（Alexandra Bilak）告诉法新社，这个数据「非常高」。

「大部分的新增人数是由乌克兰战争造成，但也是由于巴基斯坦的洪水、世界各地新增和持续进行的冲突，以及我们从美洲到太平洋地区看到的许多突发和缓慢发生的灾难。」

2022年由冲突造成的新增国内流离失所人数激增达到2830万人，比2021年增加近1倍，是过去10年年平均水准的3倍。

2022年除了乌克兰境内的1700万流离失所者外，巴基斯坦有800万人因巨大洪水被迫逃离家园。

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）约有1650万人流离失所，其中一半以上是由于冲突造成，特别是在刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo）和衣索比亚。

今年全球的国内流离失所者人数预料只会增加，部分原因是新的冲突，例如肆虐苏丹的暴力冲突，已迫使数十万人逃离家园。

© 2023 AFP