纽约地铁游民遭压颈致死 美陆战队员被控过失杀人

（法新社纽约11日电） 纽约检方发言人今天表示，美国陆战队员潘尼（Daniel Penny）在纽约地铁列车上涉嫌压住游民尼利（Jordan Neely）的脖子，导致他窒息身亡，检方将以过失杀人罪起诉潘尼。

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曼哈顿地方检察官布莱格（Alvin Bragg）的发言人告诉法新社：「我们可以证实潘尼将因涉嫌二级过失杀人罪遭到逮捕。」他并表示，潘尼可能会在12日出庭答辩。

受害人尼利（Jordan Neely）经常在地铁上表演，以模仿麦可杰克森（Michael Jackson）为人熟知，尼利本月初的死亡事件引发社会公愤。

整段事发过程都被监视摄影器拍了下来，惹怒运动人士和左派议员，也引发一波抗议行动，要求逮捕犯案者。

影片显示，在地铁列车上，30岁的尼利被另一名男子勒住脖子，据信这名男子便是24岁的陆战队员潘尼。

目击者称，尼利在列车上行为古怪，并向乘客喊着讨要食物和饮料，潘尼于是把尼利压制在地。

此事件触及纽约的两个烫手问题，其一是金融之都纽约有许多患有精神疾病的游民；此外，居民也担忧搭乘地铁时的人身安全。

这起事件也含有种族因素，尼利是非裔，潘尼则是白人。

纽约市法医表示，尼利是因为颈部「受压迫」而死，判断他死于他杀。

© 2023 AFP