美因应气候危机 拜登提新计画遏制电厂碳排

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天宣布一项全面性计画，将遏制美国电厂排放导致全球暖化的气体，作为美国致力因应气候危机的一环。

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这项计画自2030年起，将针对以化石燃料发电的电厂实施愈来愈严格的碳排放限制要求，包括强制部分燃煤电厂直接在排气的烟囱回收污染物。

美国环境保护署署长黎根（Michael Regan）在宣布草案的活动上表示：「在我国的各个角落，美国民众都能看到且感受到气候变迁带来的破坏性影响。」

「显然，我们已经来到人类历史的一个关键时刻，我们所有人都必须立即采取行动，以保护我们的未来。」

美国环保署估计，其针对煤炭和天然气的措施，到2042年将阻止6.17亿公吨的二氧化碳排放到大气层，这相当于减少了美国汽车年碳排量的一半。

但相关提案势必将面临来自共和党执政各州的法律挑战，可能会让提案被提交至保守派占多数的最高法院。管制电厂的相关议案，先前曾遭美国最高法院否决。

这些提案遭美国联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）谴责，并称提案对于「提供（美国民众）负担得起的能源，且可靠的美国能源供应商，构成生存上的威胁。」

由于再生能源的成本下滑，美国电厂的排放量随之下降，但美国这个世界最大经济体产生的温室气体仍有1/4来自电厂，这使得电厂成为拜登的首要目标。

美国世界资源研究所（World Resources Institute）所长拉萧夫（Dan Lashof）告诉法新社：「我认为这样的规范十分重要，这宣告电厂可以无限制排放碳污染的时代已经结束了。」

美国「忧思科学家联盟」（Union of Concerned Scientists）的麦纳玛拉（Julie McNamara）表示，这个研议中的标准「象徵一个关键的转捩点」，美国环保署「理应且有必要采取行动，来要求燃煤、燃气电厂对其持续的碳污染负责。」

© 2023 AFP