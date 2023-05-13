葡萄牙国会通过安乐死法案 最快秋季生效

（法新社里斯本12日）经过漫长争论，葡萄牙国会今天通过法案，允许承受剧烈痛苦和罹患绝症的人接受安乐死。目前全球仅少数国家实施合法安乐死。

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葡萄牙深受天主教信仰影响，社会对于安乐死议题严重分歧，身为虔诚教徒的保守派总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）就多次强烈反对。

根据新法条文，18岁以上者若病入膏肓、不堪痛苦，将可要求协助死亡。

新法仅允许精神状态良好且「长期」承受「无法忍受」痛苦的人接受安乐死。

新法仅允许葡萄牙公民和合法居民提出申请，不扩及那些到葡萄牙寻求协助自杀的外国人。

葡萄牙国会3年来4度通过安乐死法案，但由于总统德索沙反对，每次都被退回重做宪法审查。

执政的社会党（PS）在国会掌握绝对多数，在社会党的支持下，今天终于通过法案最终版本。

葡萄牙媒体提到，德索沙现在有一周时间来颁布新法。新法最快秋季生效。

德索沙先前以「概念极不明确」为由否决过去的法案，之后又说用来形容末期病况的词语仍相互矛盾，必须再厘清。如今新法规定，只有在「患者因身体障碍而不可能采取医疗协助自杀」时，才允许安乐死。

不过，在葡萄牙，有关医疗协助死亡的争论还远远没有结束。

支持安乐死团体「尊严死亡权」（Right To Die With Dignity）成员桑托斯（Paulo Santos）说，葡萄牙通过安乐死法律的速度比其他大国快，可能会有许多医师以道德为由不予执行，就像2007年堕胎合法化之后一样，而「安乐死遇到的阻力很可能更大」。

反对医疗协助自杀的人则为这个议题未经公民投票决定而感到遗憾，他们希望反对派议员能再次要求宪法法庭检视法案。

全球仅有少数国家允许安乐死和协助自杀，其中包括荷兰、比利时、卢森堡和西班牙。

© 2023 AFP