蝉联北美冠军 星际异攻队3全球票房飙上5亿美元

（法新社洛杉矶14日电） 本周以6050万美元成绩，蝉联北美票房冠军的漫威（Marvel）电影「星际异攻队3」，全球总收入达5亿美元。

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法新社报导，「星际异攻队3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）一周前将「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）踢下北美票房龙头宝座。但改编自电玩的「超级玛利欧兄弟电影版」迄今全球海捞超过12亿美元，本周末以1300万美元的票房，在上映第6周仍稳居第2。

「高年级姐妹会2：下一章」（Book Club: The Next Chapter, 暂译）开映这一周进帐650万美元，排名第3。分析师葛罗斯（David A. Gross）形容这样的成绩算是「慢热」，说：「年长的观众应该会慢一点才会去看这类的片。」

「鬼玩人：复活」（Evil Dead Rise）本周下滑一个位置，以370万美元票房排名第4。

同样下滑一个位置的，还有以250万美元票房排在第5的「神啊，你在吗？」（Are You There God? It's Me, Margaret）。

第6到第10的电影依序为：「催眠狙击」（Hypnotic），240万美元；「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4），190万美元；「重新再爱一次」（Love Again），160万美元；「Air」（Air），75万美元；「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），74万美元。

© 2023 AFP