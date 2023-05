蝉联北美冠军 星际异攻队3全球票房飙上5亿美元

(法新社洛杉矶14日电) 本周以6050万美元成绩,蝉联北美票房冠军的漫威(Marvel)电影「星际异攻队3」,全球总收入达5亿美元。

法新社报导,「星际异攻队3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)一周前将「超级玛利欧兄弟电影版」(The Super Mario Bros. Movie)踢下北美票房龙头宝座。但改编自电玩的「超级玛利欧兄弟电影版」迄今全球海捞超过12亿美元,本周末以1300万美元的票房,在上映第6周仍稳居第2。

「高年级姐妹会2:下一章」(Book Club: The Next Chapter, 暂译)开映这一周进帐650万美元,排名第3。分析师葛罗斯(David A. Gross)形容这样的成绩算是「慢热」,说:「年长的观众应该会慢一点才会去看这类的片。」

「鬼玩人:复活」(Evil Dead Rise)本周下滑一个位置,以370万美元票房排名第4。

同样下滑一个位置的,还有以250万美元票房排在第5的「神啊,你在吗?」(Are You There God? It's Me, Margaret)。

第6到第10的电影依序为:「催眠狙击」(Hypnotic),240万美元;「捍卫任务4」(John Wick: Chapter 4),190万美元;「重新再爱一次」(Love Again),160万美元;「Air」(Air),75万美元;「龙与地下城:盗贼荣耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),74万美元。

