联合国吁削减塑胶污染

（法新社巴黎16日电） 联合国今天公布报告表示，世界必须将一次性塑胶制品用量减半，并削减这类塑胶制品的消费，以遏阻环境污染的浪潮。报告中还警告，未来几年至关重要。

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人们越来越关注塑胶微粒的影响，这些微粒是塑胶产品在环境中分解时产生，从最深的海洋海沟到圣母峰（Mount Everest）顶都可以发现它们。

甚至在人的血液、母乳和胎盘也已检测到塑胶微粒。

联合国环境规划署（United Nations Environment Programme, UNEP）这份报告发布后两周，来自近200个国家的谈判代表将在巴黎举行新一轮谈判，希望在明年达成结束塑胶污染的法律协议。

报告中提出一项三管齐下计画，透过再利用、回收和多样化所用材料，协助在2040年前将塑胶污染总量削减80%，并将一次性使用塑胶制品的产量减少一半。

这项报告引述研究估计，到2040年，生产塑胶制品所排放温室气体可能会占全球总量的19%。

这根本将阻止世界履行在巴黎协定（Paris Agreement）所作承诺，亦即将地球平均气温上升幅度限制在比工业革命前水准高摄氏1.5度内。

联合国环境规划署执行长安德森（Inger Andersen）说：「我们生产、使用和处理塑胶的方式正在污染生态系统，给人类健康带来风险并破坏气候稳定。」

全世界在2020年产生约2.38亿公吨来自供短暂使用塑胶制品的废弃物，例如最终进入城市垃圾的包装材料。

如果没有重大改变，联合国环境规划署预估到2040年，每年的塑胶垃圾将达到4.08亿公吨，其中包括3.80亿公吨的新化石燃料塑胶。这将意味着大约2.27亿公吨的塑胶最终将进入环境。

联合国环境规划署报告估计，透过一系列「系统改变」解决方案，这个污染数字可以减少到4100万公吨。

但报告中说，没有时间可以浪费了。

报告中警告：「未来3到5年是采取行动的关键时刻，以使世界走上在2040年实施系统改变方案的道路。」

© 2023 AFP