R&B 歌手想甩艺名威肯 社群媒体改用原名

（法新社纽约15日电） 走红全球的加拿大歌手威肯（The Weeknd）想改掉这个艺名，目前在社群平台上的显示名称，已改用原名特斯法耶（Abel Tesfaye）。

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以Blinding Lights一曲大红大紫的威肯，今天把在推特（Twitter）、Instagram上的名字改掉了，但他在那两个社群平台的用户名称仍是@theweeknd。

在这之前，特斯法耶在W Magazine发表评论时称，他想「做掉威肯」。

他说：「我正走在一条净化之路，也到了准备把属于威肯的篇章给结束掉的时间与场合了。」

「我仍会做音乐，或许会用阿贝尔（特斯法耶）这个名字，也可能以威肯之名。我还是想做掉威肯，且终究会那么做的。我一定会试着蜕变重生。」

他还告诉W Magazine，目前正在制作的专辑，「可能是我以威肯之名最后的努力了」。

「这是我必须要做的。打着威肯的名号，我已道尽一切。」

33岁的特斯法耶与莉莉萝丝戴普（Lily-Rose Depp）一起演出HBO即将上映的影集「偶像漩涡」（The Idol），该影集将于下个月播出。

父母来自衣索比亚的他，10多年前凭暗黑感性的节奏蓝调（R&B）音乐一炮而红，在YouTube获大量追踪。

他也是Spotify月听众数破亿的第1人。

© 2023 AFP