世上最古老、最完整希伯来圣经 近12亿元拍卖

（法新社纽约17日电） 世界上最古老、最完整的希伯来语圣经「沙逊抄本」今天以3810万美元（约新台币11亿8186万元）落槌，拍卖公司苏富比表示，这是拍卖史上最昂贵的书籍或文件之一。

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「沙逊抄本」（Codex Sassoon）包括希伯来圣经全部24册，含创世记（Genesis）前10章，全书只缺失约8页。研究人员认为其历史可追溯到9世纪末或10世纪初，是世上现存最古老、近乎完整的希伯来语圣经。自1989年以来，它一直为瑞士金融界收藏家萨夫拉（Jacqui Safra）所有。

「沙逊抄本」估价落在3000万到5000万美元间，几个月来，各界不断臆测口袋够深的潜在买家人选有哪些。

前美国驻罗马尼亚大使、曾任美国犹太人委员会主席摩西（Alfred H. Moses）今天以3810万美元标得这本文物，将捐给以色列特拉维夫（Tel Aviv）的ANU犹太民族博物馆（ANU Museum of the Jewish People）。

此次拍卖的成交价超越微软创办人比尔．盖兹（Bill Gates）1994年以3080万美元拍下的达文西（Leonardo da Vinci）「莱斯特手稿」（Codex Leicester），成为史上价格数一数二高的书籍或文件。

苏富比2021年11月以4300万美元（约新台币13亿元）拍出美国宪法第一版印刷品，目前仍稳居拍卖史上最高价的书籍或文件。（译者：纪锦玲）

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