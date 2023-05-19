墨西哥诊所爆真菌性脑膜炎 紧急追查数百病患

（法新社马塔摩洛斯18日电） 墨西哥当局今天表示，他们正试着寻找数百人，当中包括一些美国民众，因为这些人在美、墨边境地区接受医疗，恐有感染真菌性脑膜炎的风险。

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美国当局昨天已经示警，表示从墨西哥马塔摩洛斯（Matamoros）返回美国的人当中，有人疑似感染真菌性脑膜炎，导致重症甚至死亡。

墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）卫生部门首长耶南德兹（Vicente Joel Hernandez）表示，他们正在追踪约400人，其中约80人来自美国。马塔摩洛斯与美国德州布朗斯维尔（Brownsville）接壤，由塔茅利巴斯州管辖。

耶南德兹告诉法新社说：「他们会被找出来，以便排除感染的可能性。」

他表示，酿成感染的两家诊所已经暂时停业，这起感染事故目前造成1名美国公民丧命，另有7人感染。

据美国政府的说法，受影响患者都是接受包括抽指在内的医疗行为或外科手术，共同点是会在脊柱附近注射麻药。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）建议在问题解决前，取消马塔摩洛斯一切牵涉硬膜外注射的医疗行为，同时敦促曾在马塔摩洛斯接受注射的民众，如果出现真菌性脑膜炎症状，要立即前往医院急诊部门。

美国疾病管制暨预防中心表示，相关的症状包括发烧、头痛、颈部僵硬、恶心、呕吐、意识模糊、对光线敏感等，并称真菌性脑膜炎不会在人与人之间传染。

墨西哥是全世界医疗观光最盛行的国家之一，很大程度上是因为美国民众越过边境前往看牙、做整型手术，与治疗癌症等。

© 2023 AFP