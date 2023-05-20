西恩潘力挺编剧罢工 批电影界不认真看待AI冲击

（法新社坎城19日电） 美国演员西恩潘（Sean Penn）今天全力支持好莱坞编剧罢工行动，说电影制片厂没有认真关切人工智慧（AI）的问题，是「人类令人发指的行为」。

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西恩潘是在坎城影展（Cannes Film Festival）发表上述谈话。他主演的新片「黑蝇」（Black Flies）昨天在影展上首映，故事描述纽约医护人员的坚忍不拔。

被问及颠覆好莱坞电影制作的编剧罢工行动时，西恩潘表示：「很长一段时间以来，其实是整个产业一直颠覆着编剧、演员和导演的工作。在这种情况下，我当然全力支持剧作家协会。」

西恩潘说：「人们议论着很多新概念，包括利用人工智慧（创作剧本）。如果没有任何来自制片人的反对，我会觉得这是人类令人发指的行为。」

编剧们在影视串流带来混乱，以及对人工智慧与日俱增的使用感到担忧后，要求获得更好的薪酬待遇措施。美国剧作家协会（Writers Guild of America）和美国主要电影公司协商破裂后，罢工行动于5月3日展开。

这场罢工行动是本届影展上的热议话题。

电影「印第安纳琼斯之命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）导演詹姆斯曼高德（James Mangold）也支持罢工的编剧们。

他对记者们说：「没有好的剧本就不会有电影，没有编剧就不会有好的剧本。我支持他们抗争。」

© 2023 AFP