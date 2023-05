西恩潘力挺编剧罢工 批电影界不认真看待AI冲击

(法新社坎城19日电) 美国演员西恩潘(Sean Penn)今天全力支持好莱坞编剧罢工行动,说电影制片厂没有认真关切人工智慧(AI)的问题,是「人类令人发指的行为」。

西恩潘是在坎城影展(Cannes Film Festival)发表上述谈话。他主演的新片「黑蝇」(Black Flies)昨天在影展上首映,故事描述纽约医护人员的坚忍不拔。

被问及颠覆好莱坞电影制作的编剧罢工行动时,西恩潘表示:「很长一段时间以来,其实是整个产业一直颠覆着编剧、演员和导演的工作。在这种情况下,我当然全力支持剧作家协会。」

西恩潘说:「人们议论着很多新概念,包括利用人工智慧(创作剧本)。如果没有任何来自制片人的反对,我会觉得这是人类令人发指的行为。」

编剧们在影视串流带来混乱,以及对人工智慧与日俱增的使用感到担忧后,要求获得更好的薪酬待遇措施。美国剧作家协会(Writers Guild of America)和美国主要电影公司协商破裂后,罢工行动于5月3日展开。

这场罢工行动是本届影展上的热议话题。

电影「印第安纳琼斯之命运轮盘」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)导演詹姆斯曼高德(James Mangold)也支持罢工的编剧们。

他对记者们说:「没有好的剧本就不会有电影,没有编剧就不会有好的剧本。我支持他们抗争。」

© 2023 AFP