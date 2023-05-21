公理2号私人任务将启程 首批沙国太空人前进ISS

（法新社佛州卡纳维尔角21日电） 民间太空基础设施开发商「公理太空公司」规划的私人国际太空站（ISS）任务，预计今天从美国佛罗里达州发射升空，组员包括沙乌地阿拉伯首度派遣的2位太空人。

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当中，乳癌研究人员巴纳威（Rayyanah Barnawi）将成为首位上太空的沙国女性；沙国战斗机飞行员卡尼（Ali Al-Qarni）也将加入这趟任务。

公理太空公司（Axiom Space）这次「公理2号」（Ax-2）任务组员将于当地时间下午5时37分，从佛州南部卡纳维尔角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘美国太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号（Falcon 9）火箭升空。

这支任务团队还包括前美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人惠特森（Peggy Whitson），这将是她第4度飞往ISS；来自美国田纳西州的商人肖夫纳（John Shoffner）则将担任驾驶员。

这支4人团队预计明天下午约1时30分抵达ISS，停留约10天，期间将从事大约20项实验，其中一项涉及研究干细胞在零重力环境下的作用。

ISS目前有另外7名太空人，包括3名俄罗斯人、3名美国人以及阿拉伯联合大公国的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。尼雅迪上个月成为全球首位在太空漫步的阿拉伯人。

巴纳威在最近的一次记者会中说：「身为第一位代表沙乌地阿拉伯的女性太空人，我非常高兴且荣幸地承担这一使命。」

巴纳威还表示，除了很兴奋将在ISS进行研究，也期待在ISS期间能与孩子们分享经历，「我可以看到孩子们的脸孔，看到他们首度见到自己家乡的太空人的反应，实在很让人兴奋」。

© 2023 AFP