超脱乐团主唱寇特柯本摔烂吉他 近60万美元拍出

（法新社纽约20日电） 拍卖行今天表示，一把「超脱合唱团」（Nirvana）主唱寇特柯本（Kurt Cobain）在舞台上摔烂的吉他，以近60万美元的价格拍出，是预估价格的好多倍。

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朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）的佛瑞德里克（Kody Frederick）本月稍早告诉法新社，这把被砸烂的黑色Fender Stratocaster吉他已修复成原状，但已经不能再弹奏。

超脱乐团是一支美国的油渍摇滚乐团，于1987年在华盛顿州的的亚伯丁组建，这把吉他上有所有3名成员的签名。

拍卖行表示，这把吉他是在纽约市Hard Rock Cafe拍卖，拍卖前原本预估价6万美元，但最后以59万5000美元高价卖出。

佛瑞德里克5月稍早告诉法新社：「你可以看到他重摔吉他导致吉他裂掉的地方，就是琴颈连接之处，还有下面这里他重摔吉他撞击的地方。」

超脱乐团的热门歌曲多由寇特柯本创作，包括Come As You Are、Lithium，以及1991年名曲Smells Like Teen Spirit。

寇特柯本饱受药物成瘾和忧郁症所苦，与妻子蔻特妮洛夫（Courtney Love）关系也不好。

他在1994年4月结束自己的生命。

© 2023 AFP