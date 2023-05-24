现代奴役情形恶化 高收入国家沦共犯

（法新社伦敦24日电） 根据今天发表的「2023全球奴役指数」（2023 Global Slavery Index）报告，虽然强迫劳动现象在低收入国家较常见，但此事与高收入国家的需求「息息相关」。

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由人权慈善机构「自由行」（Walk Free）汇整的这份报告，将现代奴役定义为包含「强迫劳动、逼婚或奴役婚姻、抵债、强迫商业性剥削、人口贩运、类奴役行为，以及贩卖和剥削儿童」。

奴役的核心原则涉及「系统性地剥夺一个人的自由」，无论是接受或拒绝劳动的权利也好，还是决定是否结婚、何时结婚、与谁结婚的自由也好。

报告指出，虽然强迫劳动现象在低收入国家较常见，但此事与高收入国家的需求「息息相关」，还说所有强迫劳动的案例中，有2/3与全球供应链有关。

报告还说，由欧洲联盟（EU）和世界19大经济体组成的20国集团（G20）国家目前进口商品中涉及强迫劳动的产品价值高达4680亿美元，高出前份报告统计的3540亿美元。

电子产品仍然是价值最高的强迫劳动风险商品，其次是服饰、棕榈油和太阳能面板，显示可再生能源商品的需求很高。

「自由行」创办人佛瑞斯特（Grace Forrest）指出：「现代奴役渗透到我们社会的各个层面，编织于我们衣物之中、点亮我们电子产品、为我们的食物调味。」

她补充表示：「就本质来说，现代奴役是极端不平等的体现。它是一面权力的镜子，反映出社会中谁有权、谁无势。」

© 2023 AFP