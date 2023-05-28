坎城影展 役所广司夺最佳男主角

（法新社法国坎城27日电） 日本影星役所广司今天以德国导演文温德斯（Wim Wenders）作品「完美的日子」（Perfect Days，暂译），登上坎城影展影帝。

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67岁的役所广司在领取奖座时说：「我要特别感谢文温德斯…他真的创造了一个伟大的角色。」

多才多艺的役所广司从影超过40年，戏路十分宽广，扮演过军阀、黑道大哥、杀手以及警察等，这次在新片则是扮演一个维持东京公厕清洁的普通人。

役所广司也曾踏入好莱坞拍过片，作品包括2005年的「艺伎回忆录」（Memoirs of a Geisha）以及一年后的「火线交错」（Babel）。

役所广司在「完美的日子」中几乎没有对白，他在谈到这个角色时表示，文温德斯「给我很少的讯息…非常神秘，即使到了今天，我对这个角色仍几乎一无所知」。

谈到与77岁文温德斯这样一位欧洲电影圈重量级人物合作的经验，役所广司说：「这是我第一次这样拍片，时间很短，也没有彩排。」

役所广司1956年出生于长崎县谏旱，最初在市政厅任职，后来从报纸上看到广告后于1979年投入演出。

他2003年告诉法国媒体说，在800名人选中，他是被选中的最后4人之一，「时至今日，只剩我还在吃演员这行饭」。

他在1985年的作品「蒲公英」（Tampopo）中饰演黑道大哥，是他演艺生涯中第一个突破性角色，这部片讲述女主角朝着做出全镇最好吃的拉面而努力。

之后，他较为知名的大银幕作品还包括1997年金棕榈奖得主「鳗鱼」（The Eel）以及2017年的「第三次杀人」（The Third Murder）。

2009年，他执导了从影第一部也是唯一一部长片「蛤蟆的油」（Toad's Oil），并身兼片中主角。

当被问及让他继续在影坛打拚的动力为何时，他2019年告诉知名娱乐新闻媒体「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）说：「我老认为自己做得不太到位，但一定会在下一部做到完美。」

「我猜这就是我在这一行的瘾头，让我一做就是40年。」

© 2023 AFP