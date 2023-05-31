83岁艾尔帕西诺将再为人父 「爷孙恋」还老来得子

（法新社洛杉矶31日电） 美国媒体今天报导，高龄83岁的奥斯卡影帝艾尔帕西诺（Al Pacino）即将迎来他人生中第4个孩子，他的29岁女友已经怀孕8个月。

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美国有线电视新闻网（CNN）、「时人杂志」 (People Magazine)、娱乐网站TMZ等多个来源报导，艾尔帕西诺的29岁女友阿尔法拉（Noor Alfallah）目前怀有身孕。

消息人士指称，阿尔法拉已怀胎8月。据报导，当这个孩子长到18岁时，艾尔帕西诺将达101岁高龄。针对这项消息，他的经纪人未立即作出回应。

据报导，阿尔法拉是名制作人，与艾尔帕西诺自2022年4月开始交往。艾尔帕西诺迄今已与两名女性生下3名子女。

艾尔帕西诺以「教父」（The Godfather）三部曲及「疤面煞星」（Scarface）等电影闻名于世，并于1992年以「女人香」（Scent of a Woman）一片荣获奥斯卡影帝。

无独有偶，同样演出「教父」电影的奥斯卡影帝劳勃狄尼洛（Robert De Niro）最近才证实将再为人父，现年79岁的他即将迎来人生中第7个孩子。

© 2023 AFP