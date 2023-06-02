非法影视网站抓不胜抓 2022浏览2150亿次

（法新社坎城1日电） 反盗版机构表示，虽已在打击非法的电影、电视节目串流媒体，但数据显示，非法网站正蓬勃发展，去年浏览量高达2150亿次。

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总部设在英国的数据公司MUSO声称握有最全面的盗版网站相关资料，根据数据，这个数字在2021年到2022年间成长了18%，涵盖48万部影片和电视节目。

MUSO执行长查特利（Andy Chatterley）说：「取得非法内容一如往常十分容易。」

娱乐产业并未放弃打击盗版，但承认过去的努力都适得其反。针对仅下载少数电影的个人祭出钜额罚款，显得业界看起来像是集体罢凌；就算法院下令封锁网站，往往也是关了这个站、又冒出另一个站，只是在浪费时间。

如今业界将注意力放在「大鱼」身上，用美国电影协会（Motion Picture Association）主席麦柯伊（Stan McCoy）的说法来形容，就是那些「靠盗版网站赚进数百万美元，然后去买超跑的人」。

美国电影协会2017年成立「创意暨娱乐联盟」（Alliance for Creativity and Entertainment），和全球其他业界团体协调反盗版行动，负责追踪大型盗版营运商并通知警方。

光是在2023年，创意暨娱乐联盟就协助关闭西班牙、巴西、德国、越南、埃及、突尼西亚的营运商，每个业者每月都有数以百万计用户。

© 2023 AFP