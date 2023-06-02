Meta发表新款混合实境头戴装置 力抗苹果抢市

（法新社旧金山1日电） 就在苹果公司即将推出的混合实境（MR）新产品之际，脸书（Facebook）母公司Meta Platforms今天抢先发表新一代混合实境头戴装置Quest 3。

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执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台Instagram上表示，新一代装置较前一代薄40%，且具有彩色透视功能，售价从499美元（约新台币1万5300元）起。

Meta也提到，现有Quest 2装置即将降价，同时提升设备性能，提供更流畅的用户体验。

祖克柏说，Quest 3将配置全新高通（Qualcomm）晶片组，图像处理性能是Quest 2的2倍，预计秋季上市，9月27日年度AR/VR大会上将公布更多细节。

市场研究机构「内幕情报公司」（Insider Intelligence）首席分析师沃姆瑟（Yory Wurmser）表示：「综合所有报导来看，苹果想要发布一款感觉更像是设计师款眼镜的产品，而非游戏头戴装置，但它发布的产品体积较大。」

沃姆瑟说，用意是让最早尝试新品的人及开发人员使用这款装置，替未来数年推出更创新的混合实境头戴装置奠定基础。

© 2023 AFP