称美2020大选舞弊影片 YouTube取消下架政策

（法新社华盛顿2日电） 影音串流平台YouTube今天表示，将停止删除称2020年美国总统大选存在舞弊的不实讯息内容，这决定很快受到反错误讯息倡议者的批评。

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Google旗下影音串流平台YouTube的公告明显与其2020年12月推出试图遏制不实资讯的政策相违背。时任美国总统川普当年称选举被「偷走」，指控对手拜登选举舞弊。

YouTube在部落格发文表示：「公开辩论政治观点的能力，是正常运作民主社会的核心，尤其是在选举季期间，即使这些观点是具有争议或基于被推翻的假设。」 「我们将停止删除提及2020年和过去其他美国总统选举中广泛存在舞弊、错误或过错等存在不实资讯的内容。」 YouTube的更新政策立即生效。在此同时，科技平台努力解决美国超级两极化政治环境存在的关键问题：如何在不限制言论自由的情况下打击不实讯息？ YouTube似乎意识到，监管不实资讯伴随不利影响。 YouTube说：「过去2年来，数以万计的影片被删除，一个选举周期后，我们意识到在当今变化多端的环境中，是时候重新评估这项政策的影响了。」 但YouTube的回应引起美国倡议团体的尖锐批评。 美国无党派媒体倡议组织「自由媒体」（Free Press）成员贝纳维德斯（Nora Benavidez）说：「YouTube断言，删除有关选举的不实内容只会限制政治性言论，而无法有意义地减少现实世界的危害，这是天大的错误。」

「这项立即停止删除内容的危险决定…必须立即翻转，这些内容持续播下仇恨和不实讯息的种子，威胁我们的民主。」

© 2023 AFP