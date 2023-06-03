马斯克置顶反跨性别者影片 安全主管辞职

（法新社旧金山2日电） 社群媒体推特（Twitter）负责信任与安全事务主管尔温（Ella Irwin）今天证实已辞职。稍早，推特老板马斯克在个人推特帐号上分享一支反跨性别者影片，引发争议。

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美国媒体昨天揭露尔温辞职的消息。她今天在推特帐号发文写道：「我知道外界对于发生了什么事情有很多揣测。」

她还说，「我的确辞职了，但这是一场终身难忘的经历」，她并未透露突然辞去推特工作的原因。

亿万富豪马斯克（Elon Musk）买下推特后减少内容审核，基本上允许在推特发布法律许可的任何内容。在此之后，尔温已经是第2位求去的信任与安全事务主管。

反跨性别者纪录片「女人是什么」（What Is A Woman）的支持者正在向推特施压，声称推特不允许发布这支影片，违背了可以在推特免费散布内容的协议。

支持者主张推特压下这支影片，是因为片中在性别认同方面，没有使用人们自己选择的代名词。

马斯克在与这支影片背后的保守派新闻网站进行推特交流时表示，推特的人犯了错，这支影片可能「很不礼貌」，但并不违法。

马斯克的个人推特帐号今天晚间将这支影片钉选置顶，并附上一句话：「每个家长都该看看。」

根据美国媒体报导，这起事件发生后，至少还有另外一名推特高层主管离职。

马斯克5月接受美国财经新闻CNBC访问时表示，他会继续在推特上发表未经粉饰的想法，即使这会损及他的事业。

他说：「我不在乎。我会畅所欲言，如果这么做的后果是赔钱，那就这样吧。」」

© 2023 AFP