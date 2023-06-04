专家：AI威胁被夸大

（法新社旧金山3日电） 打从6个月前能吟诗作对的ChatGPT横空出世开始，专家马库斯（Gary Marcus）就不断对人工智慧（AI）的快速发展和运用提出警告。

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但这位纽约大学（New York University）名誉教授在最近访谈中告诉法新社，目前关于AI威胁的说法，可能有点「夸大」了。

马库斯说：「我个人并不那么担心灭绝风险，至少现在是这样，因为情况并不那么具体。」

「我担心的、更普遍的问题…是我们正在打造我们无法妥善控制的人工智慧系统，我认为这会带来很大风险，（但）可能与生存无关。」

早在ChatGPT出现之前，马库斯高中时就设计出自己第1套人工智慧程式，那是个把拉丁文翻译成英文的软体。钻研儿童心理学多年之后，他创立机器学习公司 Geometric Intelligence，后来被Uber收购。

上周他并未连署业界领袖和专家发布的声明，引发轰动。这段仅有一句话、OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）也参与发布的声明指出，全球领袖应致力降低来自AI技术的「灭绝风险」，因应AI风险，应是与因应「流行病和核战等社会风险同等的全球优先要务」。

马库斯说：「如果你真的认为有生存的风险，为什么还要做？这是很合理的疑问。」

他认为，与其把焦点放在人类灭绝等遥远的情境，社会更应该把注意力放在真正的危险上。

「人们可能会试图透过使用人工智慧来造成各种混乱，藉此操纵市场，然后我们可能会，举例来说，指责俄罗斯人，『看看他们对我们国家做了什么』，其实他们并没有参与其中。」

「这可能会升级，演变成核战之类的，所以我想有些情况会满严重的。至于人类灭绝？我就不知道了。」

© 2023 AFP