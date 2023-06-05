苹果将发表首款MR头戴装置 进军元宇宙

（法新社旧金山4日电） 苹果公司预计将在明天举办的2023年全球开发者大会（WWDC），发表价格昂贵的混合实境（MR）头戴装置，在这个尚未火热的新兴市场挑战脸书（Facebook）母公司Meta。

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苹果公司（Apple Inc）对于他们将在明天（台湾时间6日）举办的大会上，发表扩增实境（AR）或虚拟实境（VR）头戴装置的相关报导均不予回应。

苹果预计发表的头戴装置，将成为该公司自2015年发表智慧手表Apple Watch以来的最重要产品。

苹果首款MR头戴装置也可能令苹果执行长库克（Tim Cook）与Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）关系更加紧张，两人在掌管其庞大科技帝国上立场各异，特别是在个资问题以及与中国关系方面。

韦德布希证券公司（Wedbush）分析师艾夫斯（Daniel Ives）在分析报告中表示，外界对苹果将在WWDC舞台上展示售价约3000美元的Reality Pro头戴装置以及为其量身打造的软体抱以高度期待。

艾夫斯说：「我们认为苹果的Reality Pro将搭载许多应用程序及使用案例。」

库克也料将谈论苹果在人工智慧（AI）方面的策略。新创公司OpenAI去年底发表聊天机器人ChatGPT以来，人工智慧一直备受关注。

据艾夫斯说法，苹果位于古柏迪诺 （Cupertino）的总部耗时多年开发这款头戴装置，将聚焦游戏、串流影片、会议以及健康和健身。

这款头戴装置预计也将和苹果的其他装置紧密连动，遵循苹果利用优质硬体让客户离不开苹果生态圈的策略。

市场研究机构「内幕情报公司」（Insider Intelligence）首席分析师沃姆瑟（Yory Wurmser）表示：「综合所有报导来看，苹果想要发布一款感觉更像是设计师款眼镜的产品，而非游戏头戴装置，但这个产品的体积较大。」

沃姆瑟说：「苹果希望将其装置交到早期采用者及开发者手中，他们将以苹果软体为中心建构一个混合实境生态系统。」

© 2023 AFP