微软违反儿童网路隐私保护法 遭美当局开罚逾6亿

（法新社华盛顿6日电） 美国联邦贸易委员会（FTC）今天表示，微软公司将支付2000万美元（约新台币6亿1919万元），就贸委会指控微软未经父母同意非法搜集儿童个资一案达成和解。

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联邦贸易委员会声明指出，微软涉及违反「儿童网路隐私保护法」（Children's Online Privacy Protection Act，COPPA），即在未通知父母或未徵得父母同意情况下，搜集注册在Xbox游戏系统的儿童个资，并将儿童个资保存下来。

贸委会消费者保护局（Bureau of Consumer Protection）局长莱文（Samuel Levine）表示：「我们所提命令让父母更容易保护孩子在Xbox上的隐私，并限制微软搜集和保存关于孩子的资讯。」

莱文又说：「此举也非常清楚地表明，儿童的虚拟化身、生物识别资料和健康讯息不能豁免于儿童网路隐私保护法之外。」

法律规定，网站与线上服务公司应通知父母，有关他们所搜集到的13岁以下孩童个资，并须取得父母可验证的同意。

起诉书指出，2015年到2020年期间，微软即便未徵得父母同意，仍保留了帐户注册时从儿童方面搜集的资料。

© 2023 AFP