防不肖人士藉AI生成不实资讯 欧盟盼网路平台加以标示

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）官员今天表示，执委会希望大型网路平台能够「明确标示」由人工智慧（AI）生成的文字、图像及音档等内容，藉此打击假消息。

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主管价值和政策透明的欧盟执委会副主席乔霍瓦（Vera Jourova）告诉记者，她已要求44家企业及组织签署欧盟的「自律行为守则」，并遵循守则中要求使用这类标签的新「常规」来打击不实资讯。

她表示：「将生成式AI结合至旗下服务的签署方，像是微软（Microsoft）的聊天机器人Bing Chat，以及谷歌（Google）的Bard等，都应打造必要保障措施，以防不肖人士利用这些服务生成不实资讯。」

她还表示，旗下服务若有可能被人利用来散播AI生成的不实资讯，企业就应架设技术来鉴别这类内容，并明确标示让使用者一目了然。

参与欧盟自律行为守则的除了微软和谷歌，还有影音平台TikTok、谷歌的YouTube以及脸书（Facebook）的母公司Meta。

社群平台推特（Twitter）被亿万富豪马斯克（Elon Musk) 收购后已大幅裁员，并于上个月宣布退出欧盟自律行为守则。

尽管欧盟这项守则属自愿性质，不过欧盟新的「数位服务法」（Digital Services Act, DSA）8月25日上路后，自律守则中多个打击不实资讯的规定将成为法律义务。

© 2023 AFP