研究：便宜糖尿病药物降低长期COVID后遗症风险

（法新社巴黎9日电） 一项今天公布的美国研究显示，筛检COVID-19（2019冠状病毒疾病）呈阳性反应的患者，服用一种便宜的糖尿病药物，罹患长期COVID后遗症的风险降低了40%。

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这项研究发表在「刺胳针传染病」（Lancet Infectious Diseases）期刊。

法新社报导，此一发现被誉为有可能是对抗长期COVID后遗症的「里程碑」。世界卫生组织（WHO）估计，每10名感染过COVID-19的人，就有1人出现长期后遗症，而大众至今对于这种现象了解甚少。

研究指出，这是首次随机、与安慰剂对照的第3阶段试验，显示服用药物可预防长期COVID后遗症。

这项研究测试了名为「二甲双胍」（metformin）的药物；此药最初是从法国丁香花研制出来，数十年来一直是全世界治疗第2型糖尿病最常用的药物。

此一研究涵盖美国1126名超重或肥胖的人，其中一半受试者在检测COVID-19呈阳性反应后数天内服用二甲双胍，另一半则服用安慰剂。

10个月后，服用二甲双胍的受试者中，有35人被诊断出长期COVID后遗症，服用安慰剂组则有58人；这意味服用二甲双胍的人罹患后遗症风险减少40%。

这项试验是在2020年12月至2022年1月之间进行，意即当中包括了Omicron变异株。研究显示，此一变异株导致长期COVID后遗症的机率较以前的病毒株来得低。

执行试验的团队曾说，二甲双胍可让COVID-19患者紧急就诊、住院和死亡的风险降低40%以上。

这项新研究的主要作者、明尼苏达大学（University of Minnesota）研究员布拉曼特（Carolyn Bramante）说：「我们的数据显示，二甲双胍减少了（患者体内）新型冠状病毒（SARS-CoV-2）的数量。」

目前估计已有数千万人罹患长期COVID后遗症，许多有时令人虚弱的症状会一直持续，或在感染3个月后复发，可能拖上数年。

长期COVID后遗症最常见的症状包括疲劳、呼吸困难，以及称为「脑雾」的思维不清晰。（译者：纪锦玲）

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