美AI语音诈骗猖獗　让人防不胜防

（法新社华盛顿11日电） 电话那头的声音听来跟真的没两样，美国一名母亲听到「女儿」啜泣求救，之后一名男子接过电话，要求支付赎金。

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但其实女孩的声音来自人工智慧（AI）合成，绑架当然也是假的。

专家表示，AI最大的危险是模糊了真实和虚幻的界线，让网路罪犯能有廉价又有效的技术来散播假讯息。

新型诈骗震撼美国当局，歹徒使用网路上垂手可得、几可乱真的AI语音复制工具，假冒家庭成员来诈骗亲人。

住在亚利桑那州的迪斯特法诺（Jennifer DeStefano）听到电话那头传来：「救我，妈，救我。」

迪斯特法诺「100%」确定那是她15岁的女儿在滑雪时陷入麻烦。

迪斯特法诺4月告诉当地电视台：「问题不是那是谁，那就是她的声音…她哭起来就是那样。」

在美国等9个国家针对7000人的民调中，1/4表示自己遇过AI语音诈骗，或听过别人有类似经验。

这份由美国资安公司迈克菲实验室（McAfee Labs）上月发布的民调显示，70%受访者表示，没有信心能「分辨真假语音」。

加州大学柏克莱分校资讯学院教授法瑞德（Hany Farid）告诉法新社：「因为现在制作高仿真的语音非常容易…网路上几乎无人能幸免。这些诈骗正广为流行。」

© 2023 AFP