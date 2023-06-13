传福斯警告前主持人卡尔森 收掉推特新节目

（法新社纽约12日电） 美国媒体今天报导，福斯新闻（Fox News）已警告前旗下黄金时段节目主持人卡尔森，指他离职后在社群媒体推特开新节目的举动，已违反他与福斯新闻所签合约。

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美国新闻网站Axios和「纽约时报」（New York Times）报导，尽管卡尔森（Tucker Carlson）已于4月24日离开福斯新闻，但他仍受一份2024年12月31日到期的专属合约所约束。

卡尔森的律师狄隆（Harmeet Dhillon）在推特（Twitter）上对相关报导作出回应说，他的「朋友和客户」不会「被极左翼或福斯新闻所压制」。

法新社联系福斯新闻时，对方未立即回应。

法新社报导，就在卡尔森遭福斯开除的前几天，媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）旗下的福斯才以高达7亿8750万美元与Dominion投票系统公司（Dominion Voting Systems）达成诽谤案和解。

「塔克卡尔森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）埋怨从移民政策到枪枝管制等各项议题，并且大肆抨击现代美国的自由主义趋势。他的风格引发部分观众不满，却也将节目收视率推向有线电视前所未有的高度。

卡尔森在离开福斯数周后就宣布，他将在推特开节目。亿万富翁马斯克（Elon Musk）已经致力让推特成为受保守派欢迎的地方。

随后，卡尔森在6月6日和8日上传两集新节目影片，其风格与他在福斯新闻节目的开场片段相同。

「塔克卡尔森今夜秀」曾是全美收视率最高的晚间新闻节目。在卡尔森离职后，福斯新闻5月收视率有所下降，但仍领先于微软国家广播公司（MSNBC）和美国有线电视新闻网（CNN）等竞争对手。

卡尔森在推特上拥有830万追随者，他发布的第1集影片观看次数有1.15亿次，而截至今天晚上为止，第2集影片观看次数为5520万次。 （译者：纪锦玲）

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