VivaTech巴黎揭幕 马克宏：法国要成为AI领头羊

（法新社巴黎14日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎举行的欧洲最大科技盛会之一「法国科技万岁」（VivaTech）发表谈话时说，法国要成为人工智慧（AI）领头羊。

广告 继续浏览后续

马克宏宣布再投入5亿欧元（新台币166.5亿元）资金，用来「创造人工智慧冠军」，并赞赏针对法语人士的计画，因为各界愈来愈担心矽谷（Silicon Valley）企业助长英语主宰人工智慧系统。

身兼推特（Twitter）老板和特斯拉（Tesla）执行长的马斯克（Elon Musk）预计16日现身这场科技盛典，届时他可能会谈论他的新创大脑晶片公司Neuralink。Neuralink最近获得美国批准执行大脑移植晶片的人体试验，有望藉此治疗瘫痪、失明及精神相关疾病。

超过2000家企业在14日至17日举行的VivaTech展示自家产品，从扩增实境（AR）滑雪面罩到可让使用者与已故荷兰后印象派大师梵谷「聊天」的AI机器人，应有尽有。

这场展会料将吸引数以万计人士共襄盛举，17日将开放公众参观。

马克宏是VivaTech的常客，而他今年做出的承诺，将加剧欧洲对人工智慧科技主导地位的竞争，英国最近也发布了一连串声明。

马克宏稍早证实自己将于16日与马斯克会面，他也谈到提高人工智慧训练水准以创建几个卓越运算中心（CoE）。

他与几家法国新创公司的创办人一同登台，其中包括成立仅一个月的Mistral AI。Mistral AI本周宣布已筹集1.05亿欧元，创下法国AI公司的融资纪录。

马克宏也鼓励欧洲联盟尽快通过人工智慧相关法规，但警告别在未投资的情况下进行监管。

他说：「最糟糕的情况是欧洲投资远低于美国和中国，却着手制定监管规范。这种情况可能发生，但我不支持。」

自2021年以来，欧盟的「人工智慧法」（AI Act）一直在这个联盟的立法程序中反覆进行讨论，不太可能会在几年内生效。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2023 AFP