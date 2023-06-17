乌拉圭将熔化纳粹老鹰雕像 重新铸成和平鸽

（法新社蒙特维多16日电） 乌拉圭总统拉卡耶今天表示，乌拉圭13年前在沿岸外海一艘沉没的二战纳粹德国驱逐舰上发现了一尊老鹰青铜雕像，现在准备熔掉这座铜雕并重新铸造为和平鸽。

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乌拉圭总统拉卡耶（Luis Lacalle Pou）在首都蒙特维多（Montevideo）告诉记者，这座重达350公斤、象徵暴力与战争的雕像，将变成「和平与和睦」的象徵。

这尊有两公尺高、爪子抓着纳粹?字标志的老鹰雕像，是摆放在施佩伯爵将军号（Admiral Graf Spee）的舰艉，这艘驱逐舰曾参与第二次世界大战的最初几场海战之一。

1939年12月17日，施佩伯爵将军号的舰长朗斯多夫（Hans Langsdorff）在拉普拉塔河口海战（Battle of the River Plate）结束后，凿沉这艘第三帝国中最大的军舰之一。

历经10年搜寻后，这座老鹰雕像2006年在蒙特维多附近的拉普拉塔河中寻获。

拉卡耶说，已挑选乌拉圭艺术家阿特楚加利（Pablo Atchugarry）将这座铜像重新铸造成和平鸽，预计将可在今年11月完工。

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