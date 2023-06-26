蜘蛛人：穿越新宇宙 登北美票房冠军

（法新社华盛顿25日电） 蜘蛛人最新电影「蜘蛛人：穿越新宇宙」本周以1930万美元超越「闪电侠」，登上北美票房冠军。

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法新社报导，尽管分析人士表示刚上映的通俗喜剧「珍爱硬起来」（No Hard Feelings）及鬼才导演魏斯安德森（Wes Anderson）最新作品「小行星城」（Asteroid City）均属各自类别里的佳作，但这两部片都无法超越上周票房最好的电影。

北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天估计，「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）周末票房收入为1930万美元，国内累积票房超过3.17亿美元，在国际间也累积5.6亿元票房。

这片是2018年电影「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的续集。

皮克斯3D电脑动画冒险片「元素方城市」（Elemental）本周票房维持第2，单周票房1840万美元、累积票房6500万美元。

上映首周即登票房冠军的「闪电侠」（The Flash），本周以1520万美元排第3，目前票房累积8760万美元。

本周上映的「珍爱硬起来」，票房排名第4。

分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，该片1510万美元的票房，对原创浪漫情色喜剧来说开局漂亮，已高于同类型片的平均水准。

续集电影仍居本周票房排名主导地位，「变形金刚：万兽崛起」（Transformers: Rise of the Beasts）以1160万美元排名第5。

排名第6是票房900万美元的「小行星城」。

其他票房前10名者还有：真人版「小美人鱼」（The Little Mermaid）860万美元；「星际异攻队3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）350万美元；「黑化旅程 」（The Blackening）300万美元；「鬼出柜」（The Boogeyman）250万美元。

© 2023 AFP