蜘蛛人：穿越新宇宙 登北美票房冠军

(法新社华盛顿25日电) 蜘蛛人最新电影「蜘蛛人:穿越新宇宙」本周以1930万美元超越「闪电侠」,登上北美票房冠军。

法新社报导,尽管分析人士表示刚上映的通俗喜剧「珍爱硬起来」(No Hard Feelings)及鬼才导演魏斯安德森(Wes Anderson)最新作品「小行星城」(Asteroid City)均属各自类别里的佳作,但这两部片都无法超越上周票房最好的电影。

北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天估计,「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)周末票房收入为1930万美元,国内累积票房超过3.17亿美元,在国际间也累积5.6亿元票房。

这片是2018年电影「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)的续集。

皮克斯3D电脑动画冒险片「元素方城市」(Elemental)本周票房维持第2,单周票房1840万美元、累积票房6500万美元。

上映首周即登票房冠军的「闪电侠」(The Flash),本周以1520万美元排第3,目前票房累积8760万美元。

本周上映的「珍爱硬起来」,票房排名第4。

分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,该片1510万美元的票房,对原创浪漫情色喜剧来说开局漂亮,已高于同类型片的平均水准。

续集电影仍居本周票房排名主导地位,「变形金刚:万兽崛起」(Transformers: Rise of the Beasts)以1160万美元排名第5。

排名第6是票房900万美元的「小行星城」。

其他票房前10名者还有:真人版「小美人鱼」(The Little Mermaid)860万美元;「星际异攻队3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)350万美元;「黑化旅程 」(The Blackening)300万美元;「鬼出柜」(The Boogeyman)250万美元。

