考量动福、气候与通膨 德国食肉量创新低纪录

（法新社柏林28日电） 德国人是出了名地爱吃香肠和炸肉排，但他们的食肉量在过去数年间稳定减少。

广告 继续浏览后续

28岁的布斯曼（Florian Busmann）在地方政府工作，他以前喜欢在夏天吃烤香肠和牛排，但最近宁可选择肉类替代品和茄子、彩椒等烤蔬菜。他在柏林「纯素夏日祭」（Vegan Summer Festival）接受法新社访问时说：「少吃点肉对环境和动物绝对有贡献，而且也很健康。」

德国农业部数据显示，2022年，德国每人平均食肉量降到52公斤，是自1989年开始计算以来的最低纪录。作为对照，此前5年，德国每人平均食肉量为61公斤左右。

根据农业部资料，约10%的德国人吃素；2018年则有6%吃素。

促使消费者寻找肉类替代品的原因似乎包括动物福利、气候变迁和肉品价格上涨。

自2021年以来，德国甚至出了一位吃素的农业部长，即绿党的奥兹迪米尔（Cem Ozdemir），这让肉品业界许多人不满。

基于关心动物福利，奥兹迪米尔在青少年时期就选择吃素，但他仍认为肉品业不可或缺。对他来说，关键是改革肉品制造方式，作为因应气候变迁行动一环。

他说，畜牧是农业碳排放「最主要驱动因素之一」，因此必须采取措施，减少畜牧业对气候造成的影响，「举例来说，我们会支持农人少养一些牲畜，并改进饲养方式」。

他认为，德国人减少吃肉是「长期趋势」，与他个人无关，因为「大家关心气候，想要更好的动物福利，也更关注自己的健康，我觉得这是好事」。

非政府组织「素食主张国际协会」（ProVeg International）负责人乔伊（Sebastian Joy）认为，肉类替代品的市场愈来愈大，也是德国人减少吃肉的原因之一。他说：「大家还是可以吃汉堡、炸肉排和香肠，但不需要为此屠宰动物。」

但不是所有德国人都乐见食肉量减少的前景。

当地媒体近期报导，负责向政府提出健康饮食建议措施的德国营养协会（DGE）打算建议每天只吃10公克肉类，消息一出，立即掀起争论。

德国营养协会后来声称整件事是一场误会，但已无法平息激辩。

德国「画报」（Bild）最近的民意调查结果显示，57%的德国人坚决反对国家采取行动减少人民摄取肉类的份量。

德国肉品业协会（VDF）告诉法新社：「国家不该干涉大家的饮食。9成的德国人喜欢吃肉。没人会要素食者吃肉以获取更多维他命和营养素，反之亦然。」

德国肉品业协会认为，德国人自2018年以来的食肉量减少，主要是因为价格上涨和通货膨胀给消费者带来的压力。

奥兹迪米尔说，他无意指示人民该吃什么，「人人都可以决定自己要吃的食物和份量…我的职责是提供均衡健康饮食的选项。我希望健康的选项随手可得」。

© 2023 AFP