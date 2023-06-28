AI正夯 科技圈称不该让少数公司独霸

（法新社多伦多27日电） 令人惊艳的聊天机器人ChatGPT推出几个月后，人工智慧（AI）掀起的革命仍在持续，但必须审慎运用AI的迹象也一一浮现，尤其在不该让一两家公司独霸这点上更是受到重视。

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总部设在美国旧金山的开发商OpenAI先前发表了能够作词写诗的应用程式ChatGPT，时间点对科技业来说正是时候，因为当时美国科技业巨擘裁员数千人，且加密货币平台破产也导致新创产业面临融资寒冬。

不过，在北美科技大会Collision于加拿大多伦多举行3天会议期间，许多新创公司及其支持者听到的是各界对AI的疑虑。

亚马逊云端运算服务（AWS）是全球最大的云端服务公司，可望在这波AI浪潮中获得巨大的收获。AWS执行长塞利普斯基（Adam Selipsky）说：「在10公里的比赛中，我们跑了大约3步。…但问题是，这些跑者要跑去哪？赛道是什么样子？谁在看比赛？」

微软（Microsoft）投资OpenAI数十亿美元，引发科技业一场关于AI的军备大战，谷歌（Google）随后也加强发表AI产品的力道，促使各家科技公司火速推出新功能。

风险投资公司Radical Ventures投入钜资在AI领域，公司共同创办人贾可布斯（Jordan Jacobs）说：「跟很多事情一样，我们认为AI在短时间内被过度炒作，但从长期来看却是被低估了。」

贾可布斯表示，「但AI的不同之处在于，一旦部署下去，它就会变得愈来愈好」，这意味着排名第2的公司确实不利。

他提到，个人电脑、智慧型手机出现时，情况并非如此，当时等待技术纯熟的公司，例如苹果，才是获得胜利的公司。

率先问世的好处，似乎让OpenAI及其强大的支持者微软居于主导的地位。

但AWS的塞利普斯基和其他人都警告说，不要把筹码都押在同一家大公司，尤其AI是一项需要大量数据和运算能力的技术。

© 2023 AFP