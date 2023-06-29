谈判期限近逼 好莱坞演员恐加入罢工行列

（法新社洛杉矶28日电） 不堪通膨加剧危及生计，好莱坞演员工会正与串流影音平台等影视业者谈判，要求提高片酬。若谈判不成，好莱坞演员将加入编剧行列展开「双重罢工」，美国影视产业恐将停摆。

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美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会（SAG-AFTRA）正在和串流影音平台Netflix、Disney等进行最后谈判，当地时间6月30日午夜是最后期限。 若无法在限期内达成协议，工会已预先批准约16万名演员及表演者的罢工行动，从一线明星至临演都涵盖其中。若是谈判代表空手而回，这将是1960年以来好莱坞所有演员及编剧首度同时罢工。

好莱坞在1960年也曾发生过罢工事件，当时在演员、后来成为美国总统的雷根（Ronald Reagan）率领下展开，最终迫使电影公司做出重大让步。 好莱坞编剧罢工迄今已9周，如今演员们也要求提高片酬来因应通货膨胀，并确保未来生计。

曾出演FX电视台（FX Networks）连续剧「更美好的事」（Better Things）和娱乐时间电视网（Showtime Networks）电视剧「无耻之徒」（Shameless）的蕾贝卡梅茨（Rebecca Metz）告诉法新社，如今即便是知名演员，想在好莱坞谋生都「非常困难」。

她说：「不从事这行的人，甚至是部分业内人士都大大高估演员的收入─只是理所当然地认为，如果你在电视上看到某人，他们一定很有钱。」

蕾贝卡梅茨指出：「但过去几年，情况已截然不同…我知道很多与我同级的人正在兼差设法维持生计，希望撑到情况好转。」

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