因应加拿大媒体新法 Google宣布封锁当地新闻

（法新社渥太华29日电） 加拿大国会通过「线上新闻法」，要求网路科技业者须花钱向媒体买新闻。矽谷巨头谷歌（Google）今天跟进Meta公司做法，加拿大用户将无法在Google旗下平台看到当地新闻。

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「线上新闻法」（Online News Act）目的是支持陷入困境的加拿大新闻产业。加拿大过去10年当中已有数百家出版业者倒闭。

新法要求数位巨头和加拿大媒体洽谈合理的商业协议，并付费使用媒体的新闻内容，否则将面临具约束力的仲裁。

Google在声明中表示，新法「窒碍难行」，政府没道理认为「法律的结构性问题」能在法律上路后迎刃而解。

Google在部落格文章中指出，「加拿大民众在网路上搜寻新闻」及「记者接触阅听众」的难度将更高。

然而，加拿大民众仍然可以直接在浏览器输入网址或透过应用程式来浏览加拿大网站的新闻。

Google宣布这项消息前，加拿大政府曾试图说服Google配合相关政策，但双方最后一次谈判仍以失败收场。

社群媒体「脸书」（Facebook）母公司Meta Platforms早在本月22日就宣布将在脸书及Instagram上封锁加拿大新闻。

这两家主宰线上广告的公司经常被控使用媒体内容却不付费，等于从传统新闻机构榨取现金。

© 2023 AFP