墨西哥遭热浪侵袭 6月逾百人热死

（法新社墨西哥市29日电） 墨西哥政府表示，墨西哥遭到一连串热浪侵袭，6月有100多人因极端高温而死亡。

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科学家说，全球暖化使得恶劣天气加剧，有许多国家的气温飙至纪录新高。

根据卫生部昨天公布的数据，墨西哥6月12日到25日通报了1000多起与高温相关的紧急事件，其中有104人因此死亡。

墨西哥当局已通报4月14日到5月31日有8人热死，使得因高温死亡的总数来到112人。墨西哥卫生部表示，他们的主要死因是中暑，其次是脱水。

墨西哥北部区域通报的死亡人数最多，在东北部新利昂州（Nuevo Leon）有64人死亡，在与美国德州接壤的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）有19人罹难。美国德州也受到极端高温影响。

卫生部表示，在墨西哥，本周在西北部索诺拉州（Sonora）纪录到的最高温是摄氏49度；夏季期间，墨西哥平均气温介于摄氏30度到45度之间。

有关当局警告，自7月1日起，另一波热浪可能将影响这个有1.27亿人口的国家。

联合国今年5月警告，由于温室气体与圣婴现象（El Nino）共同导致气温升高，2023年到2027年几乎肯定将成为有纪录以来最热的5年。

© 2023 AFP