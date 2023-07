以「亚果出任务」获奥斯卡提名 美国影星亚伦阿金辞世

(法新社纽约30日电) 美国演员亚伦阿金(Alan Arkin)的家人证实,这位资深影星已与世长辞,享寿89岁。他曾出演「小太阳的愿望」与「亚果出任务」等片,以讽刺的机智反应与即兴表演技巧闻名。

亚伦阿金的儿子亚当(Adam)、马修(Matthew)与安东尼(Anthony)全都继承父亲的衣钵踏入娱乐圈,他们说,亚伦阿金「无论是作为演艺人员还是一个人,都具有独特的天赋、才华洋溢」。

他们今天在声明中说:「他是慈爱的丈夫、父亲、祖父与曾祖父,我们深爱且将十分怀念他。」

亚伦阿金1934年3月26日出生于布鲁克林(Brooklyn),父母是拥有俄罗斯和德国血统的犹太移民,他自很小的年纪就开始上表演课。

亚伦阿金的家人在1950年代搬到洛杉矶,他在当地获得数所戏剧学院的奖学金,之后休学于1955年组成民谣乐团The Tarriers,隔年推出畅销歌曲「香蕉船之歌」(The Banana Boat Song),接下来10年,他持续追求音乐与演戏生涯。

亚伦阿金是芝加哥知名的「第二城」(Second City)即兴剧团成员,1957年藉着剧情音乐片「卡里普索热浪」(Calypso Heat Wave),首度与The Tarriers登上大银幕。

他在1966年喜剧片「俄国人来啦,俄国人来啦」(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)中,饰演被误认为间谍的苏联水手罗札诺夫(Rozanov),初试啼声参与剧情片演出,就罕见入围奥斯卡最佳演员奖。

他接着在1967年电影「盲女惊魂记」(Wait Until Dark)与奥黛莉赫本(Audrey Hepburn)演对手戏,并在1968年的「天涯何处觅知心」(The Heart is a Lonely Hunter)饰演聋哑人士,凭藉此片第2度入围奥斯卡奖。

许多评论家认为,亚伦阿金的演技巅峰是在1970年电影「二十二支队」(Catch 22)的演出,这部电影改编自约瑟夫・海勒(Joseph Heller)最畅销的悲喜剧战争小说。

亚伦阿金1970年代到1990年代经常参与舞台、电视与电影演出,尤其令人注意的是在「剪刀手爱德华」(Edward Scissorhands)、1997年的「另类杀手」(Grosse Pointe Blank)与1999年的「善意的谎言」(Jakob the Liar)里的角色。

亚伦阿金还亲自为他在「小太阳的愿望」(Little Miss Sunshine)中的角色创作了背景故事,认为他演的「胡佛爷爷」(Grandpa Hoover)以前应该是个萨克斯风手,但已经没什么前途,嗜好是去脱衣舞俱乐部与吸毒。

他凭藉2012年的「亚果出任务」再度获得奥斯卡奖提名,这部片也拿下奥斯卡最佳影片奖。他在片中饰演脾气暴躁的好莱坞制作人,为这部紧张的伊朗人质惊悚片增添喜感。

