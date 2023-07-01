以「亚果出任务」获奥斯卡提名 美国影星亚伦阿金辞世

（法新社纽约30日电） 美国演员亚伦阿金（Alan Arkin）的家人证实，这位资深影星已与世长辞，享寿89岁。他曾出演「小太阳的愿望」与「亚果出任务」等片，以讽刺的机智反应与即兴表演技巧闻名。

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亚伦阿金的儿子亚当（Adam）、马修（Matthew）与安东尼（Anthony）全都继承父亲的衣钵踏入娱乐圈，他们说，亚伦阿金「无论是作为演艺人员还是一个人，都具有独特的天赋、才华洋溢」。

他们今天在声明中说：「他是慈爱的丈夫、父亲、祖父与曾祖父，我们深爱且将十分怀念他。」

亚伦阿金1934年3月26日出生于布鲁克林（Brooklyn），父母是拥有俄罗斯和德国血统的犹太移民，他自很小的年纪就开始上表演课。

亚伦阿金的家人在1950年代搬到洛杉矶，他在当地获得数所戏剧学院的奖学金，之后休学于1955年组成民谣乐团The Tarriers，隔年推出畅销歌曲「香蕉船之歌」（The Banana Boat Song），接下来10年，他持续追求音乐与演戏生涯。

亚伦阿金是芝加哥知名的「第二城」（Second City）即兴剧团成员，1957年藉着剧情音乐片「卡里普索热浪」（Calypso Heat Wave），首度与The Tarriers登上大银幕。

他在1966年喜剧片「俄国人来啦，俄国人来啦」（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）中，饰演被误认为间谍的苏联水手罗札诺夫（Rozanov），初试啼声参与剧情片演出，就罕见入围奥斯卡最佳演员奖。

他接着在1967年电影「盲女惊魂记」（Wait Until Dark）与奥黛莉赫本（Audrey Hepburn）演对手戏，并在1968年的「天涯何处觅知心」（The Heart is a Lonely Hunter）饰演聋哑人士，凭藉此片第2度入围奥斯卡奖。

许多评论家认为，亚伦阿金的演技巅峰是在1970年电影「二十二支队」（Catch 22）的演出，这部电影改编自约瑟夫・海勒（Joseph Heller）最畅销的悲喜剧战争小说。

亚伦阿金1970年代到1990年代经常参与舞台、电视与电影演出，尤其令人注意的是在「剪刀手爱德华」（Edward Scissorhands）、1997年的「另类杀手」（Grosse Pointe Blank）与1999年的「善意的谎言」（Jakob the Liar）里的角色。

亚伦阿金还亲自为他在「小太阳的愿望」（Little Miss Sunshine）中的角色创作了背景故事，认为他演的「胡佛爷爷」（Grandpa Hoover）以前应该是个萨克斯风手，但已经没什么前途，嗜好是去脱衣舞俱乐部与吸毒。

他凭藉2012年的「亚果出任务」再度获得奥斯卡奖提名，这部片也拿下奥斯卡最佳影片奖。他在片中饰演脾气暴躁的好莱坞制作人，为这部紧张的伊朗人质惊悚片增添喜感。

© 2023 AFP