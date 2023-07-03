印第安纳琼斯回归表现平淡 仍登北美票房冠军宝座

（法新社洛杉矶2日电） 经典冒险动作电影「印第安纳琼斯」系列最新续作本周末在北美上映，在激烈竞争中夺下票房冠军宝座；但分析师说，对于深受影迷喜爱的系列电影而言，这样的首映表现平淡疲软。

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根据北美院线联盟（Exhibitor Relations）估计，「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）本周末北美票房囊括6000万美元。

影星哈里逊福特（Harrison Ford）40多年前凭藉在「法柜奇兵」（Raiders of the Lost Ark）中饰演考古学家印第安纳琼斯一角一炮而红，如今「命运轮盘」是系列的最新作品，也有可能是最后一部。

「印第安纳琼斯：命运轮盘」在本周末虽将动画续集「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）挤下冠军宝座；但分析师说，就印第安纳琼斯系列第5部电影而言，这次上映票房表现平淡。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，这部电影获得观众好评，但影评界的反应却很冷淡。

排名第2的是「蜘蛛人：穿越新宇宙」，收入为1150万美元；在美国累积票房接近3.4亿美元。

皮克斯（Pixar）3D电脑动画冒险片「元素方城市」（Elemental）进帐1130万美元，从原来第2名降至第3名。

由奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）主演的通俗喜剧「珍爱硬起来」（No Hard Feelings）以750万美元的成绩居第4名。

「变形金刚：万兽崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），以700万美元的票房排名第5。

「变身少女露比」（Ruby Gillman: Teenage Kraken）本周末首映，票房排名第6，进帐520万美元，分析师葛罗斯称这样的表现「疲软」。

其他票房前10名者还有：真人版「小美人鱼」（The Little Mermaid）515万美元； 「闪电侠」（The Flash）500万美元；「小行星城」（Asteroid City）380万美元；「星际异攻队3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）180万美元。

© 2023 AFP