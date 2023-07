印第安纳琼斯回归表现平淡 仍登北美票房冠军宝座

(法新社洛杉矶2日电) 经典冒险动作电影「印第安纳琼斯」系列最新续作本周末在北美上映,在激烈竞争中夺下票房冠军宝座;但分析师说,对于深受影迷喜爱的系列电影而言,这样的首映表现平淡疲软。

根据北美院线联盟(Exhibitor Relations)估计,「印第安纳琼斯:命运轮盘」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)本周末北美票房囊括6000万美元。

影星哈里逊福特(Harrison Ford)40多年前凭藉在「法柜奇兵」(Raiders of the Lost Ark)中饰演考古学家印第安纳琼斯一角一炮而红,如今「命运轮盘」是系列的最新作品,也有可能是最后一部。

「印第安纳琼斯:命运轮盘」在本周末虽将动画续集「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)挤下冠军宝座;但分析师说,就印第安纳琼斯系列第5部电影而言,这次上映票房表现平淡。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,这部电影获得观众好评,但影评界的反应却很冷淡。

排名第2的是「蜘蛛人:穿越新宇宙」,收入为1150万美元;在美国累积票房接近3.4亿美元。

皮克斯(Pixar)3D电脑动画冒险片「元素方城市」(Elemental)进帐1130万美元,从原来第2名降至第3名。

由奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯(Jennifer Lawrence)主演的通俗喜剧「珍爱硬起来」(No Hard Feelings)以750万美元的成绩居第4名。

「变形金刚:万兽崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),以700万美元的票房排名第5。

「变身少女露比」(Ruby Gillman: Teenage Kraken)本周末首映,票房排名第6,进帐520万美元,分析师葛罗斯称这样的表现「疲软」。

其他票房前10名者还有:真人版「小美人鱼」(The Little Mermaid)515万美元; 「闪电侠」(The Flash)500万美元;「小行星城」(Asteroid City)380万美元;「星际异攻队3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)180万美元。

