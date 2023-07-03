哥伦比亚同志游行史上最大 逾10万人参与

（法新社哥伦比亚波哥大3日电） 哥伦比亚首都波哥大（Bogota）市长罗培兹表示，昨天有超过10万人走上街头，参与哥国史上规模最大的LGBTQ骄傲游行（Pride Parade，或称同志游行） 。

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波哥大首位女同志市长罗培兹（Claudia Lopez）在市中心西蒙波利瓦公园（Simon Bolivar Park），向挥舞着彩虹旗和表演舞蹈的人群致词。

罗培兹说道：「在这里，我们将每天时时刻刻为我们的身分继续骄傲地前进，因为我们有相同的责任，也争取相同的权利。一个都不能多，一个都不能少。」

她稍后在推特（Twitter）上写道：「40年前，首次骄傲游行有30人，今天，我们有超过10万人！这是史上最大的游行！」

骄傲游行庆典也同时在哥伦比亚美德殷（Medellin）、卡利（Cali），和巴兰基亚（Barranquilla）等城市登场。

女性企业家卡蜜拉（Camila）告诉法新社：「我已经参与这个游行11年，而这是我久违地看到这么多人参与游行。人们的观念正在改变，这意义重大。」

在哥伦比亚，LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）社群经常成为暴力行为的目标，根据哥国当局，至少有39名LGBTQ社群成员在2022年遭到杀害。

哥伦比亚监察员办公室在今年3月发布的报告中指出，在去年调查的394起「因歧视引发的暴力」案件中，有238起是针对跨性别人士、61起锁定女同志、123起针对男同志，还有21起锁定双性恋人士。

参与波哥大游行的人权运动者伍尔塔斯（Danilo Huertas）表示，这场游行是「为了纪念所有因性向而成为冲突受害者的人们，同时也是个值得庆祝的日子，因为...我们取得了进步」。

© 2023 AFP