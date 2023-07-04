苹果和亚马逊等科技巨擘 称符合欧盟线上资讯守门人资格

（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟为了遏制科技巨擘的市场主导地位，推出具里程碑意义的新法规。欧盟今天表示，包括亚马逊和苹果在内的7家科技企业已通知欧盟，他们已达到遵守新规的门槛。

广告 继续浏览后续

欧盟内部市场事务执委布勒东（Thierry Breton）表示，谷歌（Google）母公司Alphabet、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、TikTok母公司字节跳动（ByteDance）、脸书（Facebook）母公司Meta、微软（Microsoft）和三星（Samsung）等企业表示，他们的营收和用户数量多到足以被归类为「守门人」（gatekeeper）。

布勒东表示，根据欧盟的「数位市场法」（Digital Markets Act），担任守门人的角色必须受到更严格监督，目的是要阻止他们寻求「将用户封锁在其生态系中」。

这包括让即时通讯服务具有互通性，以便用户可以在不同的app之间传送讯息，并防止企业控制手机中预先安装何种app或引导用户使用其产品。

这项新法试图确保规模较小的企业能够进入市场，不会让他们在起步前遭矽谷科技巨擘碾压。

欧盟将于9月6日正式决定哪些企业符合「守门人」的资格。

© 2023 AFP