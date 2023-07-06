控凯文史贝西性侵 原告：他像眼镜蛇般攫住我

（法新社伦敦5日电） 一名自称遭到好莱坞男星凯文史贝西（Kevin Spacey）性侵的男子今天在英国伦敦法院的庭审期间表示，凯文史贝西犯案当下「像眼镜蛇般」攫住他。

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法新社报导，2001年到2013年间，有4名男子陆续出面指控凯文史贝西性侵，今天在伦敦出庭的是第3位，基于法律因素，此人姓名无法对外公布。

原告称，他于2005年在伦敦西区（West End）一家剧院的活动上认识了这位因电影「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）和「美国心玫瑰情」（American Beauty）获得奥斯卡金像奖肯定的美国演员。

在伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）所播放的警方询问录音中，原告表示，凯文史贝西到场时「身上有酒味」，而且「看上去衣衫不整」。

原告指出：「我记得他上下打量我，还看了我的胯下部位。」又指凯文史贝西对他说了些粗鄙的话。

原告指控说：「这行为相当挑衅。从来没有人用这种方式对我说话。一切都变得很激烈。」

原告表示，凯文史贝西抓住他时「力道之大，真的很痛」，并形容说「就像一条眼镜蛇攫住他」。

原告表示，他最初将此事「埋藏心底」，但生活却因此事受到「有害影响」。

法院已听取了另外两名原告的陈述，其中一名原告称凯文史贝西是具攻击性的「掠夺者」，对自己的性向感到不安。

法新社报导，另一名原告指称凯文史贝西亲吻了他的脖子，并抓住了他的胯下。

检方将凯文史贝西描述为「性霸凌者」，他最喜欢的攻击方式是抓住其他男子的胯下。

凯文史贝西本人则否认所有指控。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP