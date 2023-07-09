热浪侵袭 德州监狱变烤箱

（法新社休士顿8日电） 最近几天，美国南部大部分地区酷热难耐。7月4日下午，当美国人以精心制作的烟火庆祝国庆时，1个名叫马蒂尔（Joseph Martire）的囚犯在德州牢房里昏倒了。

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在混凝土、砖块和金属监狱中，工业电扇吹出热气，并没有真正冷却空气。

多数监狱没有空调，室外温度超过摄氏40度时，牢房内会感觉更热。

接受法新社采访的囚犯、刑满获释者和家属表示，一些囚犯破坏牢房的厕所，让水溢出，就这样睡在上面。也有人会弄湿衣服来保持凉爽。

最近几周，在亨兹市（Huntsville）埃斯特尔监狱（Estelle Prison）服刑16年、现年35岁的马蒂尔，已4度出现与高温相关的健康问题。

他打电话告诉家人，「我刚刚昏倒了，医务人员拒绝见我，我不知道该怎么办」，家人随即打电话给监狱管理人员寻求帮助。

马蒂尔说，囚犯意识到附近牢房里有人昏倒时，他们会大喊以引起警卫的注意，但因为人手短缺，常常会延误处理。

热昏的囚犯会被带到监狱有空调的行政区「喘息」，囚犯们会试图把逗留时间拉长。

「德州论坛报」（Texas Tribune）报导，6月至少9人因心脏病或其他可能与高温相关的原因死于州立监狱。

© 2023 AFP