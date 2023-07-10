南非约翰尼斯堡罕见降雪 11年来首见

（法新社约翰尼斯堡10日电） 南非商业之都约翰尼斯堡（Johannesburg）与其他高海拔区域今天罕见降雪，气象单位称这是2012年来首见，示警道路可能因此封闭，且低温恐将造成危险。

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约翰尼斯堡居民今天起床时，发现屋顶上和花园都覆盖一层薄薄的雪。一座幼儿园里的孩童兴奋揉着雪球，并试着用舌头捕捉雪花，有些孩子从来没看过雪。

南非气象局（South African Weather Service）资深气象预报员莫佛肯（Puseletso Mofokeng）告诉法新社：「我们上次看到这种天气是在2012年。」

莫佛肯说，约翰尼斯堡所在的豪登省（Gauteng）南部各地皆通报下雪，而且预计会下一整天，东开普省（Eastern Cape）、瓜祖鲁那他省（KwaZulu-Natal）的高海拔区域也有降雪情形。

他表示：「道路有可能封闭。」

约翰尼斯堡海拔超过1700公尺，且目前正值南半球隆冬。但雪在这座城市依然罕见，莫佛肯指出，在2012年之前，1996年下过大雪。

南非气象局示警，酷寒可能对国内的街友构成风险。目前南非贫穷问题依然普遍。

© 2023 AFP