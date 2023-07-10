阴儿房最终章超越印第安纳琼斯 成北美票房龙头

（法新社洛杉矶9日电） 「阴儿房」系列最终章「阴儿房：鬼门阴深处」本周超越「印第安纳琼斯：命运轮盘」，以3270万美元成绩，成为北美票房龙头。

广告 继续浏览后续

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说，尽管「阴儿房」第5部续作评价不高，但开映表现已算不错。

「阴儿房：鬼门阴深处」（Insidious: The Red Door）挤下上周末首映的经典冒险动作电影「印第安纳琼斯」系列最新续作「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），登上票房冠军宝座。

「印第安纳琼斯：命运轮盘」上周末囊括6000万美元，分析师说，对于深受影迷喜爱的系列电影而言，这样的首映表现平淡疲软，本周则以2650万美元排名第2。这部新作制作成本高达2.95亿美元，外界预测恐难回本。

排名第3的是改编自真实事件的传记剧情动作片「自由之声」（Sound of Freedom），进帐1700万美元。

有批评者认为，「自由之声」助长了极右派阴谋论团体「匿名者Q」（QAnon）的阴谋论，即有黑暗跨国集团绑架儿童并采集他们的血液。

皮克斯（Pixar）3D电脑动画冒险片「元素方城市」（Elemental）本周以960万美元的成绩位居第4。

2018年电影「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）续集「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）名列第5，收入800万美元。

第6到第10的电影依序为：「兜风」（Joy Ride, 暂译），590万美元；「珍爱硬起来」（No Hard Feelings），530万美元；「变形金刚：万兽崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），500万美元；迪士尼真人版「小美人鱼」（The Little Mermaid），350万美元；「变身少女露比」（Ruby Gillman: Teenage Kraken），280万美元。

© 2023 AFP