阴儿房最终章超越印第安纳琼斯 成北美票房龙头

(法新社洛杉矶9日电) 「阴儿房」系列最终章「阴儿房:鬼门阴深处」本周超越「印第安纳琼斯:命运轮盘」,以3270万美元成绩,成为北美票房龙头。

广告 继续浏览后续

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)说,尽管「阴儿房」第5部续作评价不高,但开映表现已算不错。

「阴儿房:鬼门阴深处」(Insidious: The Red Door)挤下上周末首映的经典冒险动作电影「印第安纳琼斯」系列最新续作「印第安纳琼斯:命运轮盘」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),登上票房冠军宝座。

「印第安纳琼斯:命运轮盘」上周末囊括6000万美元,分析师说,对于深受影迷喜爱的系列电影而言,这样的首映表现平淡疲软,本周则以2650万美元排名第2。这部新作制作成本高达2.95亿美元,外界预测恐难回本。

排名第3的是改编自真实事件的传记剧情动作片「自由之声」(Sound of Freedom),进帐1700万美元。

有批评者认为,「自由之声」助长了极右派阴谋论团体「匿名者Q」(QAnon)的阴谋论,即有黑暗跨国集团绑架儿童并采集他们的血液。

皮克斯(Pixar)3D电脑动画冒险片「元素方城市」(Elemental)本周以960万美元的成绩位居第4。

2018年电影「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)续集「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)名列第5,收入800万美元。

第6到第10的电影依序为:「兜风」(Joy Ride, 暂译),590万美元;「珍爱硬起来」(No Hard Feelings),530万美元;「变形金刚:万兽崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),500万美元;迪士尼真人版「小美人鱼」(The Little Mermaid),350万美元;「变身少女露比」(Ruby Gillman: Teenage Kraken),280万美元。

© 2023 AFP