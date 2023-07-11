冰岛首都附近火山喷发 地面裂缝冒出岩浆

（法新社雷克雅维克10日电） 冰岛气象局表示，冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）附近一座火山今天喷发，是此区2年来第3度有岩浆涌出。

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冰岛媒体的画面显示，距离雷克雅维克约30公里处的现场地面冒出浓浓烟雾，还有大量岩浆流出。

法新社记者说，从连结首都与国际机场的道路就可看到烟雾，路上车辆都停了下来，还有民众在拍照。

冰岛气象局（Icelandic Meteorological Office）指出：「火山喷发是发生在利特里．赫鲁图尔（Litli Hrutur）以北的一个小洼地，烟雾往西北方散去。」

冰岛大学（University of Iceland）火山学教授索达森（Thorvaldur Thordarson）告诉法新社：「地面有3条裂缝，岩浆基本上是到处流窜。」

他又说，这些裂缝总长约达200到300公尺，「这是低密度的溢流式喷发（effusive eruption）」，这代表火山没有「因为爆裂式活动构成广泛威胁」，但「如果火山持续喷发时间太长，将足以对基础建设构成威胁」。

在火山喷发前这一周，此区测得数以千计的小型地震，代表地面下的岩浆正在移动，即将发生火山喷发事件。

冰岛当局建议在他们完成评估前，请民众不要前往火山喷发地区，此区地势险恶，没有通联道路可抵达。

岩浆是在格林威治时间16时40分左右从地面涌出，流出地点距过去两年的前两次喷发仅数公里。

第一次喷发是2021年3月19日发生于格尔丁达鲁尔（Geldingadalur）山谷，持续了6个月；第2次是2022年8月3日发生于麦拉达里（Meradalir）山谷，持续了3周。

在2021年火山喷发前，此区火山休眠了8个世纪，但火山学家认为，新的活动增加周期将持续数年。

© 2023 AFP